В Новосибирской области установили 62 дорожные камеры за 2024 год

В течение года на дорогах областного центра было установлено 62 комплекса видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Как сообщили в региональном правительстве, новые камеры способны фиксировать не только превышение скорости, но и другие опасные ситуации на дороге: не пристегнутый ремень безопасности, использование телефона водителем и так далее.

В интеллектуальную транспортную систему встроены камеры видеонаблюдения, которые следят за дорожной обстановкой и сообщают о пробках и авариях.

В областном правительстве также сообщили, в этом году отремонтировали 262 километров, а в нормативное состояние приведено 10 мостов.

Напомним, за 11 месяцев 2024 года в городе на 7,8% выросла статистика по смертности в результате ДТП. Об этом на заседании транспортного комитета регионального парламента сообщил председатель Валерий Ильенко. Он не исключил, что рост статистики связан с тем, что в Новосибирске работает всего 4 комплекса фотовидеофиксации из установленных 156. Он также напомнил, что город продолжает терять по 300 млн рублей в месяц из-за того, что камеры не работают.

Ранее редакция сообщала о том, что тарифы на проезд в электричках вырастут с 1 января в Новосибирской области. Новые цены начнут действовать с 1 января следующего года.