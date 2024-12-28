Вандал сломал шесть ребер, спасаясь от гвардейцев в Новосибирске

28 декабря ночь на Ельцовской улице закончилась для одного из участников хулиганской компании травмой, которую он вряд ли скоро забудет: шесть сломанных ребер и перелом ноги – такая цена за беспорядки на многоэтажной автостоянке.

В 22:20 на пульт Дежурной части АБ «Гвардия» поступил сигнал о хулиганстве на многоэтажной парковке. Очевидцы сообщили, что трое мужчин сломали шлагбаум, после чего местный охранник, пытаясь остановить злоумышленников, бросился на них с лопатой, но те успели скрыться.

Грустный эпилог этой истории развернулся всего через несколько минут, когда гвардейцы, услышав стоны, обнаружили молодого человека в возрасте 20-25 лет , воющего от боли на снегу. Он, спасаясь от погони, неудачно пытался перелезть через ограждение и упал, зацепившись за колючую проволоку, сообщили в АБ «Гвардия».

На место незамедлительно вызвали полицию и скорую помощь. Хулигана доставили в больницу с серьезными травмами: шесть сломанных ребер и перелом ноги. Предполагается, что пострадавший является уроженцем Киргизии. Поиски его сообщников продолжатся после того, как молодому человеку проведут операцию и он сможет дать показания полиции.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске мужчина вломился в магазин с битой и учинил дебош. По его словам, он гнался за наркоманами.