Андрею Травникову вручили в Москве орден Александра Невского

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко 7 ноября в Кремле вручил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову орден Александра Невского.

— Заслуженная награда! Андрей Александрович неоднократно доказывал своими делами, что ратует за развитие нашей страны, нашей области, за их процветание и, что особенно важно сегодня, — за их защиту, — отмечается в сообщении Владимира Городецкого, сенатора Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Орден Александра Невского присуждается за особые заслуги перед Родиной в области государственного строительства, а также за многолетнюю добросовестную службу и выдающиеся результаты, достигнутые при выполнении своих должностных обязанностей.

Такую же награду получили губернатор Кировской области Александр Соколов, глава Карелии Артур Парфенчиков, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор Андрей Травников наградил супружеские пары со стажем медалями «За любовь и верность».