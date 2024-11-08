Разработанный учёными из Новосибирска спутник вышел на орбиту

Спутник «Норби-3», созданный в Новосибирском государственном университете, успешно выведен на орбиту. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

— Ключевая миссия «Норби-3» — мониторинг радиационной обстановки на орбите в интересах Росгидромета. На аппарате также будут отрабатываться и проходить испытания спутниковые подсистемы и алгоритмы полетных циклограмм. Связь со спутником успешно установлена, мы приступаем к запланированным работам, — подчеркивает Виталий Прокопьев, заведующий Отделом аэрокосмических исследований НГУ.

В пресс-службе вуза сообщили, что космическое направление Передовой инженерной школы является одним из приоритетных. В 2024 году был отремонтирован и оснащён современный центр для проектирования, мелкосерийной сборки и наземной отработки малых космических аппаратов (МКА). Также был расширен парк испытательного оборудования.

Ранее редакция сообщала о том, что за кампусом НГУ в Новосибирске будет следить нейросеть.