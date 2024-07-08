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Губернатор Андрей Травников наградил супружеские пары со стажем медалями «За любовь и верность»

  • 08/07/2024, 15:37
Губернатор Андрей Травников наградил супружеские пары со стажем медалями «За любовь и верность»
70 супружеских пар Новосибирской области получили медали «За любовь и верность».

Андрей Травников во время торжественной церемонии во Дворце бракосочетаний вручил первые 12 комплектов общественной награды семейным парам.

Глава региона подчеркнул, что сохранение и пропаганда семейных традиций сегодня особенно важны для всех нас:

«Мы возвращаемся к правильным ценностям. И самый лучший способ их продвижения – личный пример. Вы подаёте такой пример долголетием совместной жизни, всей вашей биографией. В этот день мы отдаём дань уважения крепости вашей любви, вашему терпению. В семье каждого человека есть разные периоды, но вы своей жизнью наглядно доказываете народную мудрость: милые бранятся – только тешатся. Эту мудрость надо передавать новым поколениям, сегодняшним юношам и девушкам, молодым семьям, которые, глядя на вас, будут мечтать об этом счастье – долгой и крепкой семейной жизни, огромном количестве детей, внуков и правнуков, которые есть у вас», – обратился к собравшимся Андрей Травников.

В ответном слове от имени всех награждённых учитель Александр Еланцев, проживший в браке со своей супругой Раисой Васильевной 51 год, подчеркнул, что для всех эта награда очень важна:

«Всё-таки 51 год вместе, в радости и горести – это немалый промежуток времени. Награда очень ценная для нас и нашей семьи. В ней – вся наша жизнь. Уважаемый Андрей Александрович, спасибо Вам за то, что, несмотря на Вашу занятость, Вы уделяете большое внимание пенсионерам, ветеранам труда. Этот памятный подарок будет напоминать нам о непростых, но замечательных совместно прожитых годах и о внимании к нам».

Вручение такой награды в День семьи, любви и верности уже стало традицией. Напомним, что начиная с 2009 года, общее количество награждённых супружеских пар Новосибирской области (включая 2024 год) составляет 797.

В 2024 году в числе награждённых: супруги Пепеляевы (город Новосибирск), отметившие 60-летие совместной жизни; супруги Армяновы (Ордынский район) – «золотые» юбиляры; супруги Валовы (Искитимский район), педагогический стаж работы которых – более 45 лет; супруги Косаревы, «золотые» юбиляры, воспитавшие четверых детей, двое из которых – приёмные.

Во всех муниципальных образованиях в этот день проходят многочисленные праздничные события: чествование лучших семей, массовые семейные и детские праздники, фестивали, конкурсы, выставки, экскурсии, благотворительные акции.

 

Для справки. В соответствии с Положением о медали, Концепцией празднования Дня семьи, любви и верности, ежегодно 8 июля медаль вручается супружеским парам, зарегистрировавшим заключение брака не менее 25-ти лет назад, получившим известность среди сограждан крепостью семейных устоев и воспитавшим детей достойными гражданами (в соответствии с установленной квотой – не более 70 медалей для каждого субъекта Российской Федерации).

Фото предоставлено пресс-службой Правительства НСО

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


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