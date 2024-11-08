Четыре фуры заблокировали проезд до Новосибирска

Из-за неблагоприятных погодных условий на многих участках автодороги Р-255 «Сибирь» наблюдается затруднённое движение. В частности, на 198-м километре дороги возник затор, вызванный массовыми столкновениями большегрузных автомобилей.
Крупная авария произошла утром 8 ноября в соседней Кемеровской области.
Как рассказали в паблике АСТ-54, четыре фуры притёрлись и перекрыли движение на заснеженной дороге возле Топков.
Сотрудники ДПС регулируют движение на месте происшествия. Водителей просят объезжать пробку по дорогам «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга».
— В аварии никто не пострадал, — подчеркивается в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что ограничение движение транспорта из-за метели ввели на трассе под Новосибирском.
Источник фото: АСТ-54
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