Четыре фуры заблокировали проезд до Новосибирска

Из-за неблагоприятных погодных условий на многих участках автодороги Р-255 «Сибирь» наблюдается затруднённое движение. В частности, на 198-м километре дороги возник затор, вызванный массовыми столкновениями большегрузных автомобилей.

Крупная авария произошла утром 8 ноября в соседней Кемеровской области.

Как рассказали в паблике АСТ-54, четыре фуры притёрлись и перекрыли движение на заснеженной дороге возле Топков.

Сотрудники ДПС регулируют движение на месте происшествия. Водителей просят объезжать пробку по дорогам «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга».

— В аварии никто не пострадал, — подчеркивается в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что ограничение движение транспорта из-за метели ввели на трассе под Новосибирском.