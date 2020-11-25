В двух районах Новосибирской области избрали глав

В рамках сессий Болотнинского и Мошковского районов определены их главы. Об этом сообщают в реготделении партии «Единая Россия», представители которой по результатам голосования депутатов заняли эти должности.

— Об итогах конкурса по отбору кандидатов на должность главы Мошковского района выступил заместитель председателя правительства Новосибирской области, председатель конкурсной комиссии Игорь Яковлев, который проинформировал о том, что конкурсный отбор прошли Сергей Субботин и Елена Дьяченко, — сообщают в партии.

По итогам единогласного голосования (22 депутата) район возглавил Сергей Субботин.

На сессии Болотнинского районного совета 27 депутатов из 29 единогласно поддержали кандидатуру Олега Королева. Теперь уже бывший глава района Виктор Франк ранее был избран председателем Болотнинского райсовета, однако во время подготовки материала еще фигурировал на сайте администрации в качестве главы.

— Жителям Болотнинского района Олег Валерьевич (Королев) знаком давно — он работал на должности главы города Болотное, председателем Совета депутатов Болотнинского района, — сообщает на своей странице в соцсети секретарь реготделения «Единой России», вице-спикер заксобрания Валерий Ильенко, комментируя итоги выборов. — Для меня такой единогласный подход к выбору глав означает, что в районах работают команды, которые, несмотря на политические взгляды, консолидировались вокруг глав, а это уже значительно повышает качество и эффективность работы.

Стоит напомнить, что к командной работе с целью получить максимальное количество мандатов разных уровней власти единороссы неоднократно призывали своих соратников в рамках прошедшей в сентябре кампании по выборам депутатов заксобрания области, горсовета Новосибирска и органов местного самоуправления в районах Новосибирской области. Один из наиболее ярких примеров — выступление губернатора области Андрея Травникова и председателя заксобрания Андрея Шимкива перед однопартийцами и сторонниками в Оби.

Фото из группы Мошковского отделения «Единой России» ВКонатакте