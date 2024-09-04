Анна Терешкова рассказала, что может появиться на Центральном пляже Академгородка

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поддержал проект реновации Центрального пляжа. Об этом в своем телеграм-канале написала экс-вице-мэр Анна Терешкова.

— Я очень рада, что новый мэр поддержал проект реновации Центрального пляжа в Академгородке! Дизайн-проект уже два года ждет своей реализации и даже согласован с жителями, — отметила она.

Проект предполагает шесть подходов в развитии пляжа, в том числе ландшафтный, культурный, событийный и социальный. Летом здесь будут обустроены места для отдыха: шезлонги, навесы и беседки, которые будут сдаваться в аренду. Кроме того, на пляже предусмотрены спортивные и детские площадки, проведение экоуроков для детей. Для обеспечения безопасности купающихся на пляже будет организована спасательная служба.

Предполагается, что территория пляжа будет эксплуатироваться круглый год. По задумке авторов проекта, в зимний период здесь можно проводить фестивали снежных скульптур, предоставлять доступ к пирсу для создания прорубей, сдавать в аренду рыбачьи домики. Кроме того, территорию пляжа по проекту обустроят для лыжников и любителей виндсерфинга.

По словам Максима Кудрявцева, в настоящее время в Новосибирске обсуждается механизм передачи Центрального пляжа в Академгородке в муниципальную собственность.

— Ведём работу по передаче Центрального пляжа Академгородка в собственность муниципалитета. Этот вопрос не решался долгие годы. Сегодня на месте с администрацией Советского района обсудили эту проблему и пути решения. После передачи пляжа планируем развить здесь инфраструктуру, обустроить подъездные пути и парковки, создать условия для активного отдыха и спорта, — отметил глава города.

Он добавил, что пляж станет «современным уголком, где можно провести время семьей».

Первоначальный пляж Академгородка был намыт в 1962 году. Второй этап намыва прошел в 1988 году. Пляж был увеличен по длине и ширине. В этот период были уничтожены обрывы, а также построены волноломы и системы ливневой канализации. В 2019 годы активисты Советского района начали сбор средств, которые планировалось потратить на благоустройство пляжа: установку туалетов. Раздевалок и спортивных площадок. Инициативная группа организовывала лекции и мастер-классы, однако в 2021 году проект закрылся.

В мае 2022 года общественники и представители муниципалитета в ходе воркшопа обсуждали дизайн-проект благоустройства территории. Однако, было не понятно, за счет каких ресурсов будет проводиться реновация. В середине августа 2024 года на заседании президиума координационного совета Новосибирского научного центра под председательством губернатора Андрея Травникова принято принципиальное решение о передаче Центрального пляжа Академгородка городу.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск не вошел в рейтинг новостроек с пляжами в шаговой доступности.