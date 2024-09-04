Рекламодателям

Анна Терешкова рассказала, что может появиться на Центральном пляже Академгородка

  • 04/09/2024, 20:00
Автор: Оксана Мочалова
Анна Терешкова рассказала, что может появиться на Центральном пляже Академгородка
Программа его реновации разработана еще пару лет назад.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поддержал проект реновации Центрального пляжа. Об этом в своем телеграм-канале написала экс-вице-мэр Анна Терешкова.

— Я очень рада, что новый мэр поддержал проект реновации Центрального пляжа в Академгородке! Дизайн-проект уже два года ждет своей реализации и даже согласован с жителями, — отметила она.

Проект предполагает шесть подходов в развитии пляжа, в том числе ландшафтный, культурный, событийный и социальный. Летом здесь будут обустроены места для отдыха: шезлонги, навесы и беседки, которые будут сдаваться в аренду. Кроме того, на пляже предусмотрены спортивные и детские площадки, проведение экоуроков для детей. Для обеспечения безопасности купающихся на пляже будет организована спасательная служба.

Предполагается, что территория пляжа будет эксплуатироваться круглый год. По задумке авторов проекта, в зимний период здесь можно проводить фестивали снежных скульптур, предоставлять доступ к пирсу для создания прорубей, сдавать в аренду рыбачьи домики. Кроме того, территорию пляжа по проекту обустроят для лыжников и любителей виндсерфинга.

По словам Максима Кудрявцева, в настоящее время в Новосибирске обсуждается механизм передачи Центрального пляжа в Академгородке в муниципальную собственность.

— Ведём работу по передаче Центрального пляжа Академгородка в собственность муниципалитета. Этот вопрос не решался долгие годы. Сегодня на месте с администрацией Советского района обсудили эту проблему и пути решения. После передачи пляжа планируем развить здесь инфраструктуру, обустроить подъездные пути и парковки, создать условия для активного отдыха и спорта, — отметил глава города.

Он добавил, что пляж станет «современным уголком, где можно провести время семьей».

Первоначальный пляж Академгородка был намыт в 1962 году. Второй этап намыва прошел в 1988 году. Пляж был увеличен по длине и ширине. В этот период были уничтожены обрывы, а также построены волноломы и системы ливневой канализации. В 2019 годы активисты Советского района начали сбор средств, которые планировалось потратить на благоустройство пляжа: установку туалетов. Раздевалок и спортивных площадок. Инициативная группа организовывала лекции и мастер-классы, однако в 2021 году проект закрылся.

В мае 2022 года общественники и представители муниципалитета в ходе воркшопа обсуждали дизайн-проект благоустройства территории. Однако, было не понятно, за счет каких ресурсов будет проводиться реновация. В середине августа 2024 года на заседании президиума координационного совета Новосибирского научного центра под председательством губернатора Андрея Травникова принято принципиальное решение о передаче Центрального пляжа Академгородка городу.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск не вошел в рейтинг новостроек с пляжами в шаговой доступности.

Источник фото: freepik.com, автор- mrsiraphol

183

Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : реновация Пляж Академгородка


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNatЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNb1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNfKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNpAЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNfQЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNWaЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Александр Бойко, президент и совладелец холдинга TS Group, основатель школы «РОСТ»

Александр Бойко намерен запустить образовательную программу для собственников бизнеса

В перспективе 2-3 лет он планирует вывести на рынок этот проект как дисциплину высшего образования.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В деле маньяка в погонах Евгения Чуплинского появилась женская голова
4/09/24 22:48
Право&Порядок
Анна Терешкова рассказала, что может появиться на Центральном пляже Академгородка
4/09/24 20:00
Бизнес Общество
417 случаев дроппинга зарегистрировано в Новосибирской области
4/09/24 19:30
Право&Порядок Финансы
Ночь в гостинице Новосибирска обходится в среднем в 5700 рублей
4/09/24 19:15
Бизнес Туризм
Перевозчика, чей автобус с людьми загорелся на ходу, наказали в Новосибирске
4/09/24 18:57
Право&Порядок Транспорт
Большинство новосибирцев отрицательно относятся к ЕГЭ
4/09/24 18:30
Общество
Экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть поделился результатами «тихой охоты»
4/09/24 18:15
Общество
В Новосибирске предупредили о серьезном росте цен на такси к концу года
4/09/24 18:00
Бизнес Транспорт
Вторая ГЧП-поликлиника в Новосибирске получила разрешение на ввод
4/09/24 17:52
Бизнес Медицина
Вандалы испохабили мурал с защитниками Отечества под Новосибирском
4/09/24 17:30
Общество
Новосибирцы вложили в банки более 771 млрд рублей
4/09/24 17:15
Общество Финансы
Выпускники Новосибирска должны на ЕГЭ обязательно сдавать физику, считают ректоры вузов
4/09/24 17:00
Бизнес Образование
Мужчину судят за совершённую 8 лет назад кражу в Новосибирской области
4/09/24 16:30
Право&Порядок
Для поддержки аграриев на территории Новосибирской области введут режим чрезвычайной ситуации
4/09/24 16:22
Власть
39 курьеров-соучастников преступлений выявлено в Новосибирской области
4/09/24 16:15
Бизнес Право&Порядок
Для работодателей Новосибирска сформируют новые публичные «черные списки»
4/09/24 16:00
Бизнес Власть ПроБизнес
Суд вынес приговор за сообщение о фейковом минировании в здании ВГТРК в Москве
4/09/24 15:45
Право&Порядок
Почти в 4 раза выросло количество фактов неправомерного доступа к Госуслугам в Новосибирске
4/09/24 15:45
Право&Порядок Финансы
Водители сняли забег лося по Горскому жилмассиву в Новосибирске
4/09/24 15:30
Происшествия
Эксперты подсчитали, сколько россияне заработают по депозитам в этом году
4/09/24 15:15
Финансы
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Новости компаний
Сибирякам предлагают кешбэк до 60 000 ₽, мили без ограничений и 13 зарплату
4/09/24 9:00
Банк Уралсиб повысил ставку начисления по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар» до 16% годовых
3/09/24 10:30
Банк «Левобережный» выплачивает двойной процент по вкладам
2/09/24 9:00
Как работать с Китаем в новых реалиях — узнали предприниматели Новосибирска
29/08/24 10:52
Банк Уралсиб в Красноярске стал партнером донорской акции «Я + Я»
28/08/24 9:00
Объявлены победители девятнадцатого Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»
27/08/24 15:58

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Сентябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска