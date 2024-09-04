В деле маньяка в погонах Евгения Чуплинского появилась женская голова

Этой истории уже более 20 лет. Скромная студентка новосибирского медицинского университета Екатерина Завьялова пропала после похода в ночной клуб 2 ноября 2003 года. У силовиков не было ни единой зацепки, чтобы найти девушку. Два года сыщики и криминалисты пытались выйти на след возможного преступника, но ни самой девушки, ни ее тела, и никаких улик обнаружить не удалось. Катя словно сквозь землю провалилась. Но ее родные долгие годы были не готовы принять факт ее гибели и каждый день верили, что откроется дверь и на пороге появится уже взрослая дочь. Но жизнь ― это не сюжет мексиканского сериала, где главный герой теряет память, а потом вдруг возвращается и все становятся счастливыми. Реальность более жестока. На днях следователи СК сообщили Катиной маме страшные новости. Теперь они точно знают, что их дочь была убита самым ужасным способом. Но самое главное, что душегуб уже наказан за это чудовищное преступление. Подробности ― в материале Infopro54.

Исчезнувшая

Катя Завьялова была безумно счастлива, когда поступила в медицинский в Новосибирске. Девушка с самого детства мечтала стать врачом и спасать людей. Она переехала в большой город, сняла комнату в центре и с головой ушла в учебу. За год студенческой жизни девушка не успела завести много друзей и знакомых в столице Сибири. Все свободное время она тратила на изучение материала и подготовку к сессиям. Единственные люди, с кем Катя общалась, была дочка хозяйки съемного жилья и какой-то сотрудник из районного отдела полиции.

― Он был одним из первых ее знакомых в Новосибирске. Он поддерживал с ней связь. Об этом мне рассказывала дочка хозяйки квартиры. Говорила, что Катя поддерживала с ним довольно близкие отношения, ― приводит слова матери девушки издание «Комсомольская правда» в Новосибирске.

Однажды Катя с подругой решили немного развеяться и сходить в кафе.

―Они зашли в заведение «Гараж». Там с ними познакомились два парня, и вместе они сидели до часу ночи. Затем Катя предложила поехать в клуб «Медиссон». Все отказались, а она поймала на улице машину и уехала, — рассказала мама Екатерины.

В ночном клубе сотрудники потом опознали по фотографии гостью. Говорят, что была одна, выпившая. После закрытия заведения якобы вышла на улицу, а дальше след ее окончательно потерялся.

Через два дня Елена, мама девушки, заволновалась, что дочка не звонит ей и не выходит на связь. Женщина срочно выехала в Новосибирск и выяснила, что Катя пропала.

Она сразу же пошла в участок писать заявление, но по правилам того времени нужно было подождать три дня прежде чем заявлять об исчезновении. Потом были ноябрьские праздники, выходные… В итоге официально обращение женщины зарегистрировали только 10 ноября, в День милиции.

А дальше началась волокита. Из одного отдела материалы передали в другой, по месту жительства. Уголовное дело возбудили только после обращения матери в областную прокуратуру.

― Прошу отнестись к моему заявлению с должным вниманием. Катя для нас, как, наверное, для любых родителей, самое дорогое, что есть на свете, без нее нет жизни, смысл ее просто утерян, ― в слезах говорила правоохранителям несчастная мать.

Опрос свидетелей, поисковые мероприятия и отработка возможных версий не принесли никаких результатов.

В 2006 году прокуратурой уголовное дело было приостановлено.

Убийца в погонах

В Новосибирске с 1998 по 2006 год массового пропадали молодые женщины. Их тела, а точнее части тел, периодически находили в разных частях города. Была очевидно, что в мегаполисе орудует маньяк. Выйти на след убийцы сыщики не могли долгие годы.

Восемь лет назад Следственный комитет задержал Евгения Чуплинского — бывшего милиционера, который стал самым страшным маньяком в Сибири. Под формой сотрудника МВД скрывался реальный Джек Потрошитель, который в обычной жизни ловил преступников и числился добропорядочным семьянином. Чуплинский успел убить и расчленить 19 женщин. За все эти годы установили личности далеко не всех девушек. Не смотря на то, что милиционер уже выслушал заслуженный приговор и отправился на пожизненное заключение, следователи продолжали работу по идентификации останков жертв осужденного.

Одной из погибших в руках жестокого убийцы оказалась Екатерина. Личность девушки удалось установить по черепу, который фигурировал в уликах и материалах уголовного дела. Эксперты проверили ДНК, сравнили с ДНК матери и рассказали страшную правду родственникам.

― Это не будет новым эпизодом в деле Чуплинского. В суде за это преступление он уже ответил. Приговор вынесен, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах.

Есть версии, что студентку после клуба согласился подвезти до дома маньяк. Действовал он практически по одной и той же схеме. Выпившие сибирячки без опасений садились в машину к Чуплинскому, который вызывал доверие, так как был одет в милицейскую форму. Где остальные части тела жертвы так и осталось загадкой.

Теперь у родных Кати больше нет надежды увидеть ее живой и повода требовать дальнейшего расследования. Ее мучитель уже никогда не выйдет на свободу.