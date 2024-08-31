Новосибирск не вошел в рейтинг новостроек с пляжами в шаговой доступности

Новосибирск не вошел в Топ-20 новостроек с благоустроенными пляжами в шаговой доступности. Результаты исследования представили аналитики Единого реестра застройщиков (ЕРЗ).

По данным экспертов, на 1 июля 2024 года, доля таких ЖК среди всех продающихся объектов составила 17,7%. Это на 0,8 п. п. больше, чем годом ранее и на 2 п. п. выше, чем в 2022 году.

Наиболее высокий показатель наблюдается в Республике Крым. Здесь доля новостроек, расположенных рядом с пляжем, составляет 61%. Вторую строчку рейтинга занимает Дагестан (55,6%). Замыкает тройку лидеров Ульяновская область (50%).

Среди сибирских регионов в рейтинг вошли Томская и Омская области. В них доля новостроек, расположенных в шаговой доступности от пляжа, составляет 34,6% и 23,5% соответственно.

В 2024 году на территории Новосибирской области были официально открыты для купания 19 пляжей, в том числе шесть — в Новосибирске.

В середине августа стало известно, что на заседании президиума координационного совета Новосибирского научного центра под председательством губернатора Андрея Травникова принято принципиальное решение о передаче Центрального пляжа Академгородка городу. Процесс передачи начался еще в 2021 году с предварительного соглашения между Сибирским отделением РАН и мэрией Новосибирска. На сегодняшний прорабатывается механизм передачи территории в муниципальную собственность.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска расторгает допсоглашения с арендатором пляжа «Наутилус». Эти документы давали компании право построить на пляже гостиницы.