417 случаев дроппинга зарегистрировано в Новосибирской области

С начала 2024 года В целом в Новосибирской области следственные органы возбудили более 7 тысяч уголовных дел, связанных с кибермошенничеством — на 20% больше, чем в прошлом году. По итогам 8 месяцев расследовано более 1000 преступлений (+15%). В суд следственные органы направили 6 уголовных дел, совершенных в составе организованных групп.

— Два колл-центра в Новосибирске работали под предлогом предоставления кредитов. Одно дело связано с кражей телефонов, которые потом подключались к мобильному банку и использовались для хищения средств со счетов граждан, — рассказывает заместитель начальника отдела Главного следственного управления регионального Главка полиции подполковник юстиции Елена Ганжа. — Одно уголовное дело связано с продажей товаров по низким ценам и получением кешбэка. Еще одно дело, направленное в суд, связано с дроппами. По этому делу привлечено 4 лица, которые подозреваются в соучастии и организации преступной деятельности.

Прокурор отдела по надзору за следствием в органах ГУ МВД России по Новосибирской области Ярослав Злобин добавил, что в 2024 году в Новосибирской области зарегистрировано 417 случаев передачи платежных реквизитов банковских карта за вознаграждение. В 2023 году — 483. При этом 258 преступлений раскрыто, лица привлечены к уголовной ответственности.

— Уголовная ответственность за такие преступления возникает с 14 лет. Если преступление совершает подросток младшего возраста, то к гражданской ответственности привлекаются его родители, — предупредил Злобин.

В целом ущерб от киберпреступлений в регионе составил более 1 млрд рублей. Возмещение пострадавшим по законченным уголовным делам составило 20 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что 39 курьеров-соучастников преступлений выявлено в Новосибирской области.