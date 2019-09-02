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Анна Трифонова: «Продажник приходит в компанию, а уходит от руководителя»

  • 02/09/2019, 09:14
Анна Трифонова, бизнес-консультант, эксперт в области продаж и управления, профессиональный коуч - сертификат Международной федерации коучинга.

БизнесХаки

С какими проблемами к консультантам приходят руководители компаний? В чем заключаются типичные ошибки в продажах? Как повысить эффективность продажников?

Видео-проект Информационно-аналитического бизнес-портала InfoPro54: https://infopro54.ru/  БизнесХаки от предпринимателей, экспертов, аналитиков. Личный опыт, тренды рынка, анализ обращений партнеров и клиентов, рекомендации. Как начать бизнес? На какие грабли лучше не наступать и как их обойти? Боли действующего бизнеса и как их решать?

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