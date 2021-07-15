Дело директора клиники Мешалкина направлено в суд

Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора и сотрудника федерального государственного бюджетного учреждения «НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина» Минздрава России, а также двух руководителей коммерческих организаций, сообщает пресс-служба ведомства.

— В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), — говорится в сообщении.

По версии следователей УФСБ России по Новосибирской области, в период 2015-2018 гг. директор учреждения совместно с другими участниками и руководителями коммерческих организаций создал для подконтрольных фирм условия для победы на аукционах, проводимых учреждением в целях закупки медицинских товаров.

Таким способом фигурантам уголовного дела удалось похитить бюджетные денежные средства в размере почти 1,9 млрд рублей.

Обвиняемые добровольно возместили причиненный ущерб в размере свыше 960 млн рублей. На принадлежащее обвиняемым и иным лицам имущество наложен арест.

Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Новосибирска.

Напомним, директора клиники Мешалкина Александра Караськова и его жену Ирину Бойцову арестовали в июне 2019 года. До августа они находились в СИЗО, после чего меру пресечения сменили на домашний арест, под которым они сейчас и находятся. Известно, что супруги отбывают наказание в разных местах. Для обоих сохраняются ограничения в общении с любыми людьми, кроме адвоката и представителей правоохранительных органов. Обвиняемые лишены всех средств связи и выхода в интернет.