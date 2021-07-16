В области уже развернуто на 200 ковидных коек больше, чем во вторую волну

— Мы продолжаем контролировать ситуацию по коечному фонду, резерв держим на уровне 10-15% в зависимости от наполнения. Проводим весь комплекс организационных мероприятий, для оказания медицинской помощи задействовано первичное и стационарное звено. При этом мы продолжаем вакцинирование, – отметил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

На сегодняшний день на территорию Новосибирской области поступило 533 589 доз всех вакцин. Новые поставки вакцины «Спутника – V» ожидаются сегодня в объеме порядка 13,5 тысяч доз, ориентировочно на выходных в регион предполагается поступление вакцины еще в количестве 30 тысяч доз. В настоящее время первым компонентом привиты 522 656 человек, полный курс прошли 385 934 человека.

На территории Новосибирской области развернуто 99 пунктов вакцинопрофилактики, из них 44 в городе Новосибирске и 55 в Новосибирской области. Также в регионе работают мобильные прививочные бригады.

По данным оперативного штаба на утро 15 июля в регионе зарегистрировано 49 533 случая коронавируса (+193 за сутки), в том числе у 3 480 детей. 43 138 пациентов выздоровели (+101 за сутки).