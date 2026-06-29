Новосибирский «Вектор» проверит действие вакцины против оспы на 40 добровольцах

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» проведет исследование вакцины «ОртопоксВак» с участием 40 добровольцев. Информация об этом содержится в документации закупки на оказание услуг по подбору участников, их вакцинации и забору крови. Закупка была проведена в июне текущего года, поставщик определен 24 июня.

Цель работы — изучение длительности специфического иммунитета. Оно будет проводиться до декабря 2028 года. Исполнитель должен организовать вакцинацию и последующие лабораторные исследования крови привитых добровольцев. Услуги будут оказываться на территории Новосибирска или рабочего поселка Кольцово.

Согласно данным, указанным в документах закупки, ближайшей задачей станет отбор 40 добровольцев. Программа исследования рассчитана на несколько лет и включает в себя 13 контрольных визитов для каждого участника. На первом этапе, который продлится до 30 октября 2026 года, добровольцам предстоит пройти скрининг, саму процедуру вакцинации и серию из восьми последующих визитов для забора крови. Второй этап, запланированный до 30 октября 2027 года, предусматривает отсроченное наблюдение — медики возьмут образцы крови на 9-м и 10-м визитах, чтобы зафиксировать показатели иммунитета в первый год после прививки. Финальная точка будет поставлена к 1 декабря 2028 года, когда завершатся 11-й и 12-й визиты добровольцев для оценки иммунитета и будет подготовлен итоговый научный отчет.

На проведение указанных работ выделено 1 149 995 рублей. Согласно расчетам, стоимость одного визита каждого добровольца с оказанием всех медицинских манипуляций обойдется в 2 211,53 рубля.

Вакцина «ОртопоксВак» создана на основе живого культурального вируса осповакцины, описывается как средство профилактики не только натуральной оспы, но и других инфекций, вызываемых ортопоксвирусами. Разработка препарата велась с 2009 года. В 2022 году ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора зарегистрировал данную вакцину. Производитель относит вакцину к технологически передовым препаратам мирового уровня. Она предназначена в том числе для профилактики оспы обезьян, которая относится к роду ортопоксвирусов.

Помимо вакцины, специалистами ГНЦ ВБ «Вектор» разработаны и зарегистрированы ПЦР-система для дифференциальной диагностики вируса натуральной оспы и оспы обезьян, а также специфический противооспенный препарат «АНТИПОКСВИР» (НИОХ-14).

Напомним, с 1997 года на базе ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора функционирует один из двух имеющихся в мире Сотрудничающих центров Всемирной организации здравоохранения по натуральной оспе. В задачи центра входит поддержка деятельности ВОЗ по разработке и оценке нового поколения вакцин и лекарственных средств для борьбы с ортопоксвирусными инфекциями.

Ранее редакция рассказывала, что ученые центра «Вектор» разработали новую мРНК-вакцину против гриппа.