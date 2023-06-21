Анна Заворотинская: для получения гранта заявку пришлось «допиливать» (видео)

Основатель и руководитель Школы Светского Танца «Отражение» Анна Заворотинская уже 20 лет дарит людям сказку: организует костюмированные балы и курсы подготовки к балу.

— Моя история начиналась в сфере социального проектирования, в сфере культуры и тогда ни о каком бизнесе речи не шло. У меня не было специализированного образования, я обучалась в школе социального предпринимательства, ездила по районам области с тренингами. Долгое время я не могла упаковать проект так, чтобы его финансировать. После того, как ввели термин социальное предпринимательство у меня наконец отпала необходимость выбирать кто я: бизнес или социальное предприятие, — говорит Анна. —Я зарабатываю на достижении благих целей своими услугами и деятельностью.

Школа Светского Танца уже несколько раз получала поддержку в конкурсах. В 2022 году проект получил субсидию для социальных предпринимателей через центр «Мой бизнес» — 480 тыс рублей, а также грант Президентского фонда культурных инициатив — почти 1,6 млн рублей. Причем поддержку президентского фонда предприниматель получила не с первой попытки, а после того, как «допилила» несколько слабых позиций заявки.

Сейчас Анна подала вторую заявку в фонд культурных инициатив.

Своим опытом Анна Заворотинская делится в проекте «ОПОРЫ РОССИИ»: «Гранты для бизнеса».

На счету у Анны Заворотинской более 600 проведенных балов. Полный курс подготовки к балу прошли свыше 1000 человек. Анна — преподаватель трех международных танцевальных сообществ, менеджер проектов. Сегодня у Школы Светского Танца «Отражение» есть свое творческое пространство в центре Новосибирска на ул. Мичурина.

Подробнее о том, как можно получить грант на развитие своего проекта можно узнать в чате взаимной помощи «Гранты для бизнеса».

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