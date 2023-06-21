Депутат горсовета прокомментировала ситуацию с вырубкой тополей на улице Бориса Богаткова в Новосибирске

Жители улицы Бориса Богаткова в Новосибирске возмущены вырубкой тополей около дома №163/9. Об этом сообщает «Царьград Новосибирск» с ссылкой на местных жителей.

По данным «Царьграда», деревья вырубают для строительства торговых павильонов. Вопрос о строительстве павильонов поднимался и в прошлом году, но тогда местные жители ответили твердым «нет». На данный момент люди обратились в администрацию с просьбой о вмешательстве. Они считают, что протокол общего собрания, по которому приняли решение срубить деревья и построить торговые точки, подделали.

Редакция Infopro54 обратилась за комментарием по ситуации к депутату горсовета Новосибирска Инне Ильиных, — ее общественная приемная находится недалеко от места вырубки.

— Из своей практики скажу: если жители говорят, что подписи подделаны, то дело решается через суд. Другой вопрос дойдут ли жители до суда, найдутся ли активные жители или участники совета дома, которые будут этим заниматься. В принципе любой из собственников может действовать в интересах жителей и идти в суд. А пока управляющая компания будет действовать на основании протокола, если только жители физически не остановят процесс, но насколько это будет законно, — рассказала Infopro54 Инна Ильиных.

Также Ильиных подчеркнула, что для вырубки нужны документы. Для этого вызывается районный агроном, который делает акт оценки зеленых насаждений, затем акт передается в управляющую компанию. Компания готовит документы разрешения на спил. Сам спил происходит при аварийности или если деревья здоровые возможна компенсация при договоренность.

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