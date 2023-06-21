Дмитрий Колодаев: За 12 лет работы на рынке я никогда не видел такого количества брошенных поездов

Дмитрий Колодаев, генеральный директор транспортной компании ООО «Агент-Контейнер» — о том, как изменилась ситуация на рынке контейнерных перевозок за год после начала ввода против России международных санкций.

Рынок контейнерных перевозок ожил

— Дмитрий, прошло чуть больше года с тех пор, как рынок логистики в РФ был практически разрушен и его участникам пришлось выстраивать новые маршруты грузоперевозок. Тогда на конференции, которую вы проводили, эксперты говорили о том, что это не только шок, но и время возможностей. Какой сценарий в итоге реализовался?

Выживание — дело добровольное. Новое окно возможностей на рынке логистики — За минувший год очень многое изменилось, при этом участники рынка грузоперевозок, как мы и прогнозировали, преодолели очень много препятствий, связанных с продолжением пандемии, санкциями, отказом многих морских линий работать с Россией. Но в апреле 2023 года в Москве прошла выставка TransRussia, и она показала возрождение деловой активности рынка. В Россию, Москву приехало большое количество иностранных компаний, экспедиторов, перевозчиков, чтобы принять участие в выставке. Они готовы активно работать с Россией.

Кроме того, наверное, только ленивый в прошлом году не закупал контейнеры. Крупные российские транспортные компании точно закупились по полной. В результате на сегодняшний день рынок контейнерных перевозок в РФ ожил и развивается в динамичном русле.

— Какие ключевые изменения произошли на рынке за минувший год? Ожидаете ли вы продолжения этих трендов?

— Прежде всего, на рынке появилось большое количество партнеров из КНР: экспедиторов, перевозчиков. В частности, с ними идет активная работа на морских линиях, которые предоставляют сервисы и мультимодальные схемы доставки контейнеров до Владивостока морем, далее на ж/д. Если поездить по городам, по Москве, Новосибирску и т.д., мы увидим большое количество контейнеров, ввезенных в страну из КНР.

Продолжает активно развиваться экспорт. По большей части он сырьевой и продуктовый, много вывозится древесины из Красноярского края. Большие доплаты от морских линий поступают за пользование контейнерами по отдельным внутренним маршрутам и в целом за возврат контейнеров в морские порты Китая. Логистика не стоит на месте.

— А если говорить о ценах. Вернулся ли рынок к уровню досанкционных цен?

— Сегодня на рынке контейнерных перевозок очень серьезная волатильность, поэтому сравнивать в разрезе года нет смысла, так как цены могут резко отличаться месяц от месяца. Например, если сравнивать цены июня и начала 2023 года, то по направлениям внутренних отгрузок на российских перевозках, например из Москвы в Красноярск, Москва-Новосибирск, они дешевле, чем в пандемийное время, чем в период начала специальной военной операции. Какой-то стагнации на рынке контейнерных перевозок я не вижу — он развивается.

— Участники рынка за последний год постоянно поднимали вопрос, что именно из Сибири грузы идут по остаточному принципу. В начале года сообщалось, что новосибирские терминалы забиты контейнерами, которые стоят на площадках месяцами. Сейчас ситуация изменилась?

— Сейчас по всей стране в связи с ростом грузопотока на Восток, сезонностью портовая, терминальная инфраструктура испытывает большие сложности. Есть проблемы на сети РЖД: увеличилось количество брошенных поездов в пути следования из-за неспособности обработать на станции тот грузопоток, который поступает, и инфраструктурных недоработок на отдельных участках ж/д пути. В результате РЖД вынуждены в пути следования приостанавливать движение отдельных составов. Я работаю в логистике более 12 лет и до сих пор не видел такого количества брошенных поездов в пути следования. Много времени уходит на подсыл локомотивов и поднятие состава. Из-за этого сроки доставки серьезно увеличиваются.

В мае-июне ситуация с брошенными поездами встречается реже. Мы видим, что РЖД инвестирует в строительство Восточного полигона и на направления, которые дальше Красноярска, согласовывает отправку контейнеров более длительное время.

Впрочем, ситуация меняется из месяца в месяц, и сказать, что будет дальше в течение сезона перевозок, я не готов.

Новые риски и возможности

— На этой неделе вы снова провели конференцию с перевозчиками и экспедиторами. Какие актуальные риски обозначили участники рынка?

— Мы с коллегами действительно решили уделить время такой теме, как риски для грузовладельцев в перевозке груза во внутреннем и международном сообщении. В составе нашего комитета есть не только эксперты-практики, работающие в каждом сегменте грузоперевозок, но и юристы, специализирующиеся на делах, связанных с перевозками груза. Коллеги постарались подготовить действительно полезный и интересный материал. Если говорить про риски в железнодорожных перевозках, то большое внимание уделяли вопросам утраты, недостачи, повреждения груза, несоблюдению сроков доставки.

— Если говорить о сроках поставки, как они изменились? В прошлом году доставка занимала до 90 дней.

— Смотря о каких направлениях мы говорим. Были сложности со сроками в мультимодальных перевозках через порты Дальнего Востока, где долгое время контейнеры стояли, ожидая отправки на ж/д. Но на данный момент ситуация нормализовалась как на внутренних, так и международных маршрутах, если не брать в расчет ситуации с бросанием поездов в пути следования.

Готовится экспериментальный рейс доставки сибирского угля через Северный морской путь

— Мы работаем с речными перевозками грузов, в частности по Енисею, когда организуем сервис доставки контейнеров в Норильск, Дудинку в период навигации. Есть варианты поставок через Архангельск, Мурманск, где наблюдается рост грузопотока в зимнее время. Что касается именно Северного морского пути, то этой темой мы не занимаемся, так как есть специализируемся на других направлениях, поэтому какую-то статистику не готов предоставить.

— Каков сегодня горизонт планирования на рынке грузоперевозок?

— По срокам доставки я уже сказал — это 1-2 месяца. По ценовой составляющей примерно все также — высокая вероятность резкого изменения ставок. Дальше месяца предоставлять какие-то котировки по маршрутам было бы нетактичным как к клиентам, так к партнерам-перевозчикам, экспедиторам. Мы можем смотреть максимум в разрезе одного месяца. Позитивные новости возможны, но практика показывает, что лучше действовать по факту.

Дмитрий Колодаев возглавляет комитет по транспорту и логистике НРОО «ОПОРА РОССИИ».