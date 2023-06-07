Депутаты настаивают на возобновлении проверок производителей пива вне плана

О том, что депутаты совместно с Общественной потребительской инициативой (ОПИ) обратились в профильные ведомства и министерства с просьбой возобновить проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков вне плана, сообщает газета «Известия».

В честности, обращение было направлено в Генпрокуратуру, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг после того, как стало известно о случаях отравления напитком «Мистер Сидр» в шести регионах страны.

По последним данным Минздрава, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным напитком «Мистер Сидр» выросло до 90 человек. Из них, по сведениям телеграм-канала Baza, погибло 32 человека. Девять летальных случаев отмечены в Самарской области, где собственно и производится напиток.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области ведутся поиски алкогольного напитка Мистер Сидр.