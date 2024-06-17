Ураган с дождем накрыл Новосибирск

В Новосибирске 17 июня стояла 30-градусная жара, как вдруг город накрыл дождь с сильным ветром. К 15:00 на небе скопились тучи, и начался ураган.
В некоторых районах уже прошёл дождь.
— Сверкают молнии, бушует ветер, — рассказывает читатель.
Новосибирцы уже начали обсуждать дождь с ветром в соцсетях.
— Я вот думаю, ехать мне или нет. Там какая-то пыль по улице.
— Обалдеть. Просто в моменте город накрыло.
— А вот и долгожданный дождик, — говорят подписчики паблика «Инциндент Новосибирск».
Ранее редакция сообщала о том, что 30-градусная жара отступает от Новосибирска.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Артём Рязанов.
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