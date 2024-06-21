Экс-сотрудника центра «Вектор» отправили в СИЗО

Новосибирский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения экс-сотруднику ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Он подозревается в мошенничестве и получении взятки. Как сообщила пресс-служба Управления Судебного департамента в Новосибирской области, речь идет об Артеме Кобзеве.

Суд отправил экс-сотрудника научной организации в СИЗО почти на два месяца. Постановление не вступило в законную силу. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Напомним, по данным регионального УФСБ, уволенный в 2024 году начальник участка научного центра организовал мошенническую схему, связанную с перезаключением контрактов по заниженной стоимости с коммерческими компаниями. Фирмы должны были собирать и доставлять в «Вектор» медицинские отходы III-IV класса опасности для последующего обезвреживания. Сбор опасных отходов должны были заниматься ИП, оформленные на родственников мужчины. Но фактически работы выполняли сотрудники центра, при этом оплата за услуги через фиктивные ИП «падала» на счета руководителя и его родственников.

— За период с 2013 по 2024 год Центру вирусологии и биотехнологии «Вектор» нанесен ущерб в размере свыше 6 млн рублей, — поясняли в пресс-службе регионального УФСБ.

Как уточнили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области, супруге экс-сотрудника центра назначили меру пресечения — домашний арест до 17 августа. Следователи обвиняют ее в соучастии в преступлении и посредничестве в получении взятки, на которую было оформлено одно из ИП. Она также является бывшей сотрудницей «Вектора», пояснили в управлении.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский «Вектор» прокомментировал задержание экс-сотрудника.