В мае новосибирцы купили квартир в новостройках на 13,5 млрд рублей

В мае жители Новосибирской области приобрели 2 159 квартир в новостройках. Общая сумма сделок составила 13,5 млрд рублей. Об этом сообщили аналитики One Company со ссылкой на данные Наш.дом.рф, Росреестра, ЦБРФ и Новосибирскстата. Это превышает показатели апреля на 30,8% в натуральном выражении (в апреле продано 1617 квартир) и на 29,8% — в денежном (сумма сделок составила в апреле 10,2 млрд рублей).

При этом, средняя стоимость квадратного метра по городу и области за месяц выросла со 132 до 135 тыс. рублей. Цена квартир, наоборот, снизилась — с 6,33 до 6,27 млн рублей.

— В связи с завершением программы льготной ипотеки, в мае мы видим рост продаж, несмотря на традиционно низкий спрос в этом месяце. В июне рост может продолжиться за счет тех, кто не успел оформить ипотеку по госпрограмме. Рынок с нетерпением ожидает дальнейших действий правительства по поддержке ипотечного кредитования, поскольку без нее рыночная ставка 17-18% годовых сделает ипотеку недоступной для большинства потенциальных покупателей новостроек, — говорит директор по развитию One Company Алексей Сержанов.

По данным компании, в структуре объема предоставленного жилищного кредитования в деньгах на первичный рынок пришлось 48,5%, на вторичку — 51,5%. В переводе на количество ипотечных кредитов доли распределились так: 39% — новостройки, 61% — готовое жилье.

Напомним, независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев прогнозировал, что после отмены льготной ипотеки продажи новостроек в Новосибирске могут упасть на 20%.

По данным на 14 июня, в Новосибирской области строится 2485 тыс. квадратных метров жилой недвижимости. Это 48 280 квартир. Больше половины новостроек приходится на Новосибирск — приходится 1840 тыс. квадратных метров и 35860 квартир соответственно. Минстрой области сообщал, что в планах на 2024 год — сдать в регионе не менее 2,15 млн кв. м жилья (по итогам 2023 года было сдано около 3 млн кв метров).

Ранее редакция сообщала, что город Обь вошел в число лидеров по числу сделок с новостройками среди малых городов России. За первые четыре месяца здесь ежемесячно заключалось по 25 сделок.