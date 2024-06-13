Аномальную жару обещают жителям Новосибирской области с 13 по 17 июня

МЧС по Новосибирской области предупредило о приближении жары в регионе.
— По данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирской области в период с 13 по 17 июня ожидается аномально жаркая погода, — говорится в сообщении МЧС.
Столбик термометра может подняться выше отметки в +30 градусов.
Синоптики Gismetio солидарны с прогнозом УГМС и тоже прогнозируют теплую погоду. Осадков в эти дни не будет, а днем небо будет в тучах.
В связи с этим МЧС напоминает о правилах безопасности в жару.
Например, нужно по возможности не выходить на улицу с 11 до 17 часов и обязательно носить головной убор.
Ранее редакция сообщала о том, что жара до +25 градусов ожидается в июне в Новосибирске.
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