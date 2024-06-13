«Взял деньги и дорогой автомобиль»: в СК рассказали об обвинении первому замглавы ТУАД Константину Громенко

В СК Новосибирской области рассказали подробности обвинений, предъявленных топ-менеджеру ТУАД Константину Громенко.

— Заместитель начальника территориального управления в период с 2015 года по 2023 год получил от директоров коммерческих организаций взятки в виде денег и дорогостоящего автомобиля за содействие при заключении контрактов и общее покровительство, — пояснили в ведомстве.

О задержании Константина Громенко стало известно 13 июня.

— Он доставлен в СК, где с ним проводят работу следователи. По месту жительства задержанного и в его рабочем кабинете проводятся обыски, изымается документация, — рассказал Infopro54 источник, знакомый с ситуацией.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Как отметили в СК, за дачу взяток Громенко также задержаны руководители компаний. Двоим предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске задержали главу Корпорации инвестиционного развития Александра Зырянова. Он обвиняется в получении взятки. Суд отправил Зырянова в СИЗО до 2 августа 2024 года.