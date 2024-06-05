Жара до +25 градусов ожидается в июне в Новосибирске

В Новосибирске в июне ожидается жаркая погода во второй половине месяца.
По данным Яндекс Погоды, в начале месяца еще возможны заморозки.
В ночь с 4 на 5 июня температура может опуститься до -1 градуса. В целом же температурный фон в начале лета будет соответствовать климатической норме: в среднем от +15 до +18 градусов. Днём же температура может подниматься до +25 градусов.
Дожди различной интенсивности ожидаются в первой и третьей декаде месяца.
Ранее редакция сообщала о том, что волна заморозков приближается к Новосибирской области.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Артём Рязанов.
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