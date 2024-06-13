Олег Хорошунов уходит из мэрии Новосибирска

Начальник управления художественного облика мэрии Новосибирска Олег Хорошунов уходит в отставку по собственному желанию. Эту информацию Infopro54 подтвердил источник в мэрии города.

— Я принял решение закончить работу в мэрии Новосибирска. Мое будущее место работы — в коммерческой сфере, с рекламной отраслью не связано, — сообщил Олег Хорошунов НГС.

Напомним, Хорошунов был назначен начальником управления художественного облика мэрии в 2020 году. До этого работал помощником депутата Законодательного собрания Новосибирской области и Государственной думы Российской Федерации от КПРФ Веры Ганзя.

В мэрии Новосибирска чиновник особо известен конфликтом с одним из лидеров рынка наружной рекламы города. В годы его работы с улиц города исчезло большое количество рекламных конструкций. В судах сейчас рассматриваются десятки исков МКУ «Городской центр наружной рекламы» к предпринимателям и наоборот.

В ходе мартовской сессии горсовета Новосибирска Олег Хорошунов отмечал, что количество рекламных конструкций в Новосибирске сократилось на 32%, а поступления от наружной рекламы при этом выросли с 90 до 160 млн рублей в год. Что касается рынка наружной рекламы, то, по его словам, в Новосибирске он вырос с 900 млн до 1,3 млрд рублей по итогам 2023 года.

Он также заявлял, что в Новосибирске в 2017 году были проведены торги на размещение наружной рекламы на невыгодных для бюджета условиях и город из-за этого теряет в год сотни миллионов рублей.

— Мы готовили изменения в правила, которые планировали принять в 2027 году при проведении новых рыночных торгов по наружной рекламе. По нашей оценке, это позволило бы бюджету получать минимум 350 млн рублей в год, а может, и больше. Но сейчас нас вынуждают подписывать договоры на 10 лет на тех же условиях. Новосибирск из-за этого закона очень серьезно пострадает, и мы сейчас готовим предложения о его корректировки, — предупреждал чиновник.

Ранее редакция сообщала о том, что Олег Хорошунов купил артиллерийский бинокль и бронежилет для СВО с денег взысканных с Дизайнмастера.