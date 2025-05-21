Аномальную жару прогнозируют летом в Новосибирской области

Лето 2025 года в России будет аномально жарким. Температура в среднем поднимется на 2–3 ℃, по сравнению с нормой, по всей стране. Это затронет все крупные города: Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород и другие. Об этом сообщил сервис Яндекс Погода.

В Екатеринбурге и Новосибирске осадки будут в пределах нормы. То же самое ожидается в Челябинске и Омске, где в прошлом году выпало слишком много дождей.

— Лето в Арктике обещает быть особенно жарким. Этот регион, один из самых быстро нагревающихся на планете, готовится к рекордным температурам. Значительное потепление ожидается в акваториях Карского моря и Моря Лаптевых, а также на их побережьях в Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае и Якутии, — поясняют эксперты сервиса.

На Дальнем Востоке тоже будет теплее, чем в прошлом году. Чукотка, Хабаровский край, Магаданская область, Камчатка и Сахалин — эти регионы встретят лето с более высокими температурами. На Южном и Среднем Урале, а также в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах также будет заметно жарче, чем в 2023 году.

Ранее редакция сообщала о том, что летняя погода придет в Новосибирск на этой рабочей неделе. К пятнице воздух прогреется до +25С.