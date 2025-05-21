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В Новосибирской области резко снизился спрос на IT-специалистов

  • 21/05/2025, 18:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирской области спрос на IT-специалистов снизился
Конкуренцию за IT-вакансии эксперты рынка уже называют нездоровой

На рынке труда усиливается конкуренция за вакансии. В отдельных компаниях даже проводят сокращения. По данным аналитиков, спрос на IT-специалистов с января по апрель 2025 года снизился почти на четверть.

В начале 2025 года спрос на IT-специалистов начал снижаться. По данным пресс-службы HeadHunter, в октябре 2024 года было открыто рекордное за два года количество IT-вакансий — 87,5 тысячи. Однако уже в феврале 2025 года их количество уменьшилось до 65 тысяч, что сопоставимо с уровнем начала 2023 года.

В Новосибирской области с января по апрель 2025 года спрос на IT-специалистов упал на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В России ситуация тоже изменилась, но менее заметно — минус 18% вакансий за год.

При этом активность соискателей из ИТ-сферы в Новосибирской области увеличилась на 26% по сравнению с прошлым годом. Это немного выше среднего показателя по России, который составляет 24%.

— В этом году на одно предложение в ИТ-сфере в Новосибирской области приходится 8,8 потенциальных сотрудников, что уже выше здорового соотношения спроса и предложения: норма составляет от 4,0 до 7,9 резюме на вакансию. Показатели от 8 и выше говорят о профиците кандидатов на рынке труда. В прошлом году отметка находилась на уровне 5,5 резюме на вакансию, то есть в пределах нормы, — рассказали Горсайту в пресс-службе HH.ru.

В России конкуренция за работу в ИТ-сфере достигла высокого уровня: на одну вакансию приходится 10,6 резюме. Это свидетельствует о повышенном интересе соискателей к данной сфере. Эксперты утверждают, что такая ситуация затруднит трудоустройство для новичков, а работодатели, имея широкий выбор, смогут предъявлять более высокие требования к опыту и навыкам своих сотрудников.

В пресс-службе HeadHunter сообщили, что самыми востребованными профессиями в ИТ среди новосибирцев стали программисты и разработчики (24% всех резюме), руководители проектов (17%) и дизайнеры (15%). Лишь 18% соискателей не имеют опыта работы, остальные уже трудились по специальности.

Ранее редакция сообщала о том, как вывести нелегалов с серого рынка труда. Теневая занятость в регионе станет одним из KPI для губернаторов в России.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : работа вакансии


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