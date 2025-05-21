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«Красный факел» представляет заключительную премьеру 105-го сезона в Новосибирске

  • 21/05/2025, 17:20
«Красный факел» представляет заключительную премьеру 105-го сезона в Новосибирске
Спектакль «Дорогая Елена Сергеевна» поставит режиссер из Санкт-Петербурга Роман Габриа

На Малой сцене театра «Красный факел» состоится заключительная премьера 105-го сезона. Спектакль «Дорогая Елена Сергеевна», основанный на пьесе Людмилы Разумовской, будет поставлен режиссером из Санкт-Петербурга Романом Габриа. Художники Анвар Гумаров и Елена Жукова создадут на сцене эффект «живого» пространства, максимально приближенного к реальности. Главную роль исполнит ведущая актриса театра Ирина Кривонос.

Пьеса «Дорогая Елена Сергеевна» была написана в 1980 году по заказу Министерства культуры СССР. Впервые она увидела свет в 1981 году на эстонском языке в Государственном молодежном театре Таллина. В 1982 году пьеса была впервые поставлена на русском языке в Ленинградском государственном театре имени Ленинского комсомола, и о молодом драматурге заговорили. После первоначального успеха пьесу приняли к постановке восемь театров, но вскоре ее запретили. В конце 80-х годов «Дорогая Елена Сергеевна» была переведена на немецкий, а затем и на другие языки. В 1988 году вышел одноименный фильм Эльдара Рязанова. Пьеса успешно ставилась во Франции, Испании, Америке, Бразилии, Корее и до сих пор регулярно появляется в афишах российских театров.

В «Красном факеле» «Дорогая Елена Сергеевна» будет представлена впервые. Над постановкой пьесы Людмилы Разумовской работает команда во главе с Романом Габриа, хорошо известная новосибирским зрителям по спектаклю «Собачье сердце». Камерная история о школьниках, пришедших поздравить учительницу математики с днем рождения, но имеющих корыстный умысел — заполучить ключ от сейфа с экзаменационными работами, выходит за рамки социально-психологического триллера о конфликте между учителем и подростками, предлагая зрителям исследовать «жизнь человеческого духа».

Режиссер Роман Габриа

Режиссер Роман Габриа отмечает:

— Действие происходит в небольшой квартире вечером и разворачивается непрерывно. Психологические отношения и течение времени — это важные элементы, с которыми мы работаем. Зритель станет свидетелем своего рода «реалити-шоу», происходящего у него на глазах, но обычно скрытого от посторонних. Мы хотим создать пространство квартиры таким образом, чтобы у зрителя возникло ощущение подглядывания, не просто взгляда сквозь четвертую стену, а прямого наблюдения за происходящим на сцене. Он увидит фрагмент судьбы, биографии, отрезок жизни людей во всех ее проявлениях». Спектакль решен в эстетике гиперреализма, позволяющей рассмотреть мир героев во всех деталях, а за бытовой повседневностью увидеть внутренний мир современного человека.

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Фото предоставлено пресс-службой НГАДТ «Красный факел». Автор фото: Василий Вагин

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Рубрики : Культура

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : культура Красный факел


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