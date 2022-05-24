Аномальные температуры воздуха теперь будут считаться нормальными

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в России изменятся нормы оценки погоды, метеорологи планируют перейти на них летом, передает ТАСС.

В частности, будет пересмотрен критерий аномальности. С переходом на новые нормы к началу июня понятие аномально теплая погода будет встречаться все реже: что считалось аномальным, станет нормальным.

— В конце первого полугодия будет переход на новые нормы. Идет активная работа научная, методическая, с активными дискуссиями, — указал Вильфанд.

Он добавил, что климат теплеет, температура меняется только в одну сторону.

Всемирная метеорологическая организация определила базовые 30-летние периоды для расчета климатических норм. Сейчас используются значения периода 1961-1990 гг. Новые нормы охватывают 1991-2020 гг.

Ранее Вильфанд рассказал, что в последние годы в мегаполисах стало больше погодных аномалий, изменился ветровой режим, появились интенсивные осадки. Он отметил, что крупные города называют островами тепла. Это связано с тем, что солнечные лучи прогревают стены высотных зданий, в то время как в сельской местности прогревается почва. Кроме того, между стенами происходит передвижение воздушных масс.

По словам синоптика, в последнее время в городах также стали фиксироваться волны тепла и жары. Так, температура зимой в столице может быть на 15–20 градусов выше, чем в окрестностях. Из-за высоких температур происходит деформирование озона и увеличивается риск пожаров.