Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России продлено до 31 мая

Росавиация продлила до 31 мая 03:45 по московскому времени режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части страны, сообщается на сайте ведомства.

— Список закрытых 11 аэропортов не изменился, в него включены авиагавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, — говорится в сообщении.

Как и прежде, российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя региональные аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В этот же день Росавиация ввела ограничения на полеты из ряда аэропортов на юге России.