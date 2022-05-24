Повышенная «мусорная» готовность отменяется

Режим повышенной готовности в части вывоза мусора в ближайшее время на территории Новосибирска будет отменен. С таким предложением в ходе оперативного совещания к мэру Новосибирска Анатолию Локтю обратился начальник департамента энергетики и ЖКЖ Дмитрий Перязев. По словам главы департамента, в настоящее время ситуация, в том числе в Октябрьском и Дзержинском районах, полностью вошла в рабочее русло, а обращения их жителей — единичны.
— Количество обращений с 56 в понедельник снизилось до 11 в воскресенье, — докладывает Перязев. — Вчера получили 27 обращений по 7 районам Новосибирска. Это были единичные обращения. По Дзержинскому и Октябрьскому районам получили всего 8 обращений за прошлый день. Проблем с вывозом ТКО от многоквартирных домов нет. Имеются отдельные вопросы по вывозу из отсеков крупногабаритного мусора — старых вещей, которые жители выносят, пакетов после уборки территории после зимнего периода на отдельных участках. В основном, обращения идут по частному сектору. Предлагаю подготовить служебную записку о снятии режима повышенной готовности в Новосибирске: ситуация управляемая.
— Ставлю задачу: продолжать контролировать ситуацию в целом по городу, — заявляет мэр. — Если ощущаем, что наступил момент, что больше режим не нужен, давайте готовить документы и снимать режим. Тем не менее вопрос контроля, мониторинга ситуации в городе оставляю за начальником департамента.
Напомним, что режим повышенной готовности был введен в Новосибирске в конце апреля в связи с перебоями с вывозом мусора в ряде районов по причине конфликта участников «мусорного» рынка.
Ранее редакция сообщала, что область расторгла договор по «мусорной» концессии.
Фото с сайта МинЖКХ Новосибирской области
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