Повышенная «мусорная» готовность отменяется

Режим повышенной готовности в части вывоза мусора в ближайшее время на территории Новосибирска будет отменен. С таким предложением в ходе оперативного совещания к мэру Новосибирска Анатолию Локтю обратился начальник департамента энергетики и ЖКЖ Дмитрий Перязев. По словам главы департамента, в настоящее время ситуация, в том числе в Октябрьском и Дзержинском районах, полностью вошла в рабочее русло, а обращения их жителей — единичны.

— Количество обращений с 56 в понедельник снизилось до 11 в воскресенье, — докладывает Перязев. — Вчера получили 27 обращений по 7 районам Новосибирска. Это были единичные обращения. По Дзержинскому и Октябрьскому районам получили всего 8 обращений за прошлый день. Проблем с вывозом ТКО от многоквартирных домов нет. Имеются отдельные вопросы по вывозу из отсеков крупногабаритного мусора — старых вещей, которые жители выносят, пакетов после уборки территории после зимнего периода на отдельных участках. В основном, обращения идут по частному сектору. Предлагаю подготовить служебную записку о снятии режима повышенной готовности в Новосибирске: ситуация управляемая.

— Ставлю задачу: продолжать контролировать ситуацию в целом по городу, — заявляет мэр. — Если ощущаем, что наступил момент, что больше режим не нужен, давайте готовить документы и снимать режим. Тем не менее вопрос контроля, мониторинга ситуации в городе оставляю за начальником департамента.

По словам чиновника, факт нормализации ситуации признали и на областном уровне по итогам состоявшегося накануне в правительстве совещания под руководством вице-губернатора Сергея Семки. В настоящее время, по информации мэрии, на территории города образовались 3 основных перевозчика: муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство», ООО «Экология-Новосибирск» и ООО «ЭкоТранс-Н». Их маршруты полностью спланированы. Что касается муниципального предприятия, то оно, как отмечает руководитель департамента, полностью укомплектовано персоналом и техникой.

Напомним, что режим повышенной готовности был введен в Новосибирске в конце апреля в связи с перебоями с вывозом мусора в ряде районов по причине конфликта участников «мусорного» рынка.

Ранее редакция сообщала, что область расторгла договор по «мусорной» концессии.