Анонс СГК Новосибирск

Где смотреть/слушать:

— на радио Комсомольская правда (98.3 FM)

— в соцсетях на страницах Комсомольской правды-Новосибирск: ВКонтакте и Одноклассники

О чем будем говорить?

— В чем причина отключений тепла и горячей воды?

— Что делают энергетики для улучшения теплоснабжения?

— Особенности работы ТЭЦ в зимний период. Может ли ТЭЦ производить недостаточно тепла?

Где и как можно задать вопрос:

— во время эфира по тел. (383) 289-99-33;

— в соцсетях КП — в комментариях под трансляцией;

— на редакционный WhatsApp КП по тел.: +7923-145-11-02.