Анонс СГК Новосибирск

Где смотреть/слушать:
— на радио Комсомольская правда (98.3 FM)
— в соцсетях на страницах Комсомольской правды-Новосибирск: ВКонтакте и Одноклассники
О чем будем говорить?
— В чем причина отключений тепла и горячей воды?
— Что делают энергетики для улучшения теплоснабжения?
— Особенности работы ТЭЦ в зимний период. Может ли ТЭЦ производить недостаточно тепла?
Где и как можно задать вопрос:
— во время эфира по тел. (383) 289-99-33;
— в соцсетях КП — в комментариях под трансляцией;
— на редакционный WhatsApp КП по тел.: +7923-145-11-02.
Фото предоставлено СГК
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментировать