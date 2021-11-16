«Лояльность и вовлеченность: как вовлечь персонал в бизнес- задачи компании?»

Эта идея рассматривает вопрос о том, как компания может достичь своих стратегических целей с лояльным, преданным персоналом, который искренне вовлечен в задачи компании. И тогда бизнес должен создать условия, в которых каждый сотрудник, менеджер и руководитель будут делать все возможное и допустимое для блага компании.

Исследования показывают, что вовлеченность персонала несомненно является важным конкурентным преимуществом компании на рынке. При этом нужно понимать, что все люди разные, а единообразная система вовлеченности не универсальна и часто не приносит максимальных бизнес – результатов. И даже с учетом этого, ведущие бренды сделали программы по лояльности и вовлечению персонала своим приоритетом, поставив на них бюджеты.

Как сплотить сотрудников?

Вдохновение сотрудников, как его поддерживать?

Совпадение слов и действий – влияет ли это на вовлеченность?

Что может показать руководитель личным примером?

Связь личных целей и целей компании – как это совместить?

Можно ли измерить лояльность и вовлеченность?

Как правильно поощрять вовлеченность?

Эксперты и спикеры:

Насонов Владислав, руководитель проекта «Movavi Образование», компания «Movavi». Управленческий опыт более 10 лет.

Мартынова Анна, директор бизнес — издания Деловой квартал, г. Новосибирск. Управленческий опыт 10 лет.

Чайкина Елена Юрьевна, директор консалтинговой компании «Альянс», бизнес- консультант, сертифицированный коуч ICF, фасилитатор, модератор стратегических и командных сессий. Управленческий опыт 20 лет.

Калачев Игорь, директор, руководитель Института социальных систем и технологий, Школы высшего управленческого мастерства; кандидат социологических наук, тьютор, Новосибирская открытая школа бизнеса. Международный институт менеджмента «ЛИНК». The Open University Business School.

Мансуров Роман, директор компании «Подразделение Д», председатель Комитета Новосибирской городской промышленно – торговой палаты по безопасности предпринимательской деятельности. Член Координационного Совета по вопросам охранной деятельности при Федеральной службе войск национальной гвардии РФ в НСО.

Опыт работы в сфере коммерческой безопасности более 25 лет.

Дата: 25 ноября 2021 года Время: 16.00 (НСК), 12.00 (МСК)

ЗАСЕДАНИЕ пройдет в формате прямого эфира

Стоимость участия: 250 руб.

Вход для ЧленовКлуба Директоров бесплатный.

Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент.

Справки здесь: info@newgrade.ru

Регистрация обязательна здесь.

Возраст 18+