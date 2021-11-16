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В Новосибирске на месяц объявлен мораторий на установку ларьков и киосков

  • 16/11/2021, 18:29
Автор:
Новости Новосибирска
Мэр поручил провести мониторинг действующих нестационарных торговых объектов. Начнут проверку с микрорайона МЖК.

Мэр Новосибирска объявил мораторий на установку нестационарных объектов на месяц и поручил специалистам мэрии и районных администраций провести мониторинг действующих ларьков и киосков.

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Начнут проверку с микрорайона МЖК, где жители выступили с протестами против установки нового нестационарного объекта на ул. Высоцкого.

— Проверьте сначала МЖК, Октябрьский район, далее другие районы Новосибирска и мне доложите обстановку, — подчеркнул Анатолий Локоть. —  У меня есть личное мнение, и никто меня не переубедит, случай на МЖК показательный, системный.

Как доложил мэру глава администрации Октябрьского района Александр Колмаков, территория МЖК перенасыщена торговыми объектами, более того, на противоположной стороне от места, где планируют установить киоск (ул. Высоцкого, 31, 35), также действует ряд торговых павильонов.

— Я несколько раз ставил задачу не увеличивать, а сокращать там количество нестационарных объектов. Выглядит это всё как барахолка. На митинг вышли конкретные люди, и объяснить им, почему в этом хаосе ларьков мы ставим ещё один, я не могу!  Потому что ставил совсем другую задачу. В течение месяца моё поручение должно быть исполнено. А затем посмотрим, куда двигаться дальше, – подытожил мэр Новосибирска.

Фото: flickr.com автор: Pavel Starikov

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : мэр Новосибирска мораторий ларек


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