В Новосибирске на месяц объявлен мораторий на установку ларьков и киосков

Мэр Новосибирска объявил мораторий на установку нестационарных объектов на месяц и поручил специалистам мэрии и районных администраций провести мониторинг действующих ларьков и киосков.

— Проверьте сначала МЖК, Октябрьский район, далее другие районы Новосибирска и мне доложите обстановку, — подчеркнул Анатолий Локоть. — У меня есть личное мнение, и никто меня не переубедит, случай на МЖК показательный, системный.

Начнут проверку с микрорайона МЖК, где жители выступили с протестами против установки нового нестационарного объекта на ул. Высоцкого.

Как доложил мэру глава администрации Октябрьского района Александр Колмаков, территория МЖК перенасыщена торговыми объектами, более того, на противоположной стороне от места, где планируют установить киоск (ул. Высоцкого, 31, 35), также действует ряд торговых павильонов.