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Анонсированный президентом фонд «Защитники отечества» заработает в Новосибирске в конце мая

  • 24/04/2023, 11:25
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Фонд Защитники отечества - поддержка участников спецоперации
К этому времени в области предполагается также расширить рамки действия реабилитационных сертификатов.

Новосибирская область признана лучшей среди регионов России по подготовке к созданию фонда «Защитник Отечества» по поручению президента РФ Владимира Путина, озвученного в послании федеральному собранию в феврале. В начале апреля президент подписал соответствующий указ, первое заседание Наблюдательного совета прошло на минувшей неделе.

Работать в Новосибирской области фонд начнет с 25 мая, для этого уже подготовлено офисное помещение на ул. Октябрьской. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве заявил вице-губернатор Сергей Нелюбов. При этом, по поручению губернатора области Андрея Травникова, наряду с федеральным будут созданы и муниципальные фонды на территории области, первый из которых предполагается открыть в Бердске.

Помимо создания фонда, на территории области предполагается расширить функционал реабилитационного сертификата для новосибирцев, участвующих в спецоперации. Их список пополнят военные, участвующие в спецоперации в составе ЧВК. По информации правительства области, в настоящее время реабилитацию в рамках сертификата проходят около 80 военнослужащих. Проект стартовал в регионе с 1 марта. Он включает в себя несколько направлений — социально-медицинская, психологическая реабилитация, трудоустройство или повышение квалификации, переобучение, получение оздоровительных услуг. Сертификат действует в течение года, услуги по нему будут предоставляться на территории реабилитационных центров, оздоровительных организаций.

Ранее отмечалось, что ключевая цель создания фонда «Защитники Отечества» — системное решение вопросов и проблем ветеранов специальной военной операции (СВО) на государственном уровне. Предполагалось, что работу во всех регионах фонд начнет с 1 июня. Причем сотрудники фонда будут сами находить тех, кому нужна помощь, также, как и собирать необходимые справки для предоставления этой помощи.

 

Ранее редакция сообщала, что за дискредитацию участников спецоперации можно лишиться свободы на 15 лет. 

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Фонд Защитники отечества реабилитационный сертификат для участников спецоперации поддержка участников спецоперации


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