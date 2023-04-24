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Страховые компании могут продавать полис только после предоставления ключевого информационного документа

  • 24/04/2023, 11:54
Автор:
новые правила информирования клиентов
С помощью таких паспортов клиентам удобно сравнивать предложения страховых компаний и подбирать самый выгодный вариант.

Теперь страховщик или его агент может продать полис только после того, как клиент ознакомился с ключевым информационным документом (КИД), следует из материалов Банка России. Новые правила действуют с 1 апреля.

Ключевой информационный документ — это своеобразный паспорт финансового продукта, в котором содержится краткая информация о самых важных условиях страхового договора. Из него клиент в доступной форме узнаёт, какие риски покрывает страховка, а какие нет, порядок получения страховых выплат, основания для возврата страховой премии и о досудебном урегулировании спора.

— Важно, чтобы человек понимал, на какие конкретные случаи распространяется купленный полис, чтобы оценить, подходит он ему или нет. КИДы делают условия страхования более прозрачными, однако не отменяют правила внимательно читать условия договора, — отметил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.

Он уточнил, что в 2022 году жители Новосибирской области купили почти 3 млн полисов добровольных видов страхования, половина из них — страховки от несчастных случаев и болезней.

Шаблон ключевого информационного документа для добровольных видов страхования единый для всех, он позволяет клиентам сравнить предложения различных компаний по одному и тому же виду страхования и подбирать самый выгодный вариант.

Новые правила информирования действуют только для договоров, заключенных с 1 апреля 2023 года, и обратной силы не имеют. Они коснулись всех видов добровольного страхования, за исключением инвестиционного и накопительного страхования жизни, а также страхования жизни и здоровья заемщика — для них еще с прошлого года действуют отдельные правила.

 

Ранее редакция сообщала, что корейские марки автомобилей стали самыми популярными у автоугонщиков в Новосибирске.

Фото: pixabay.com, mohamed_hassan

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : ключевой информационный документ страхование добровольное страхование Новосибирск


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