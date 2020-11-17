Антидетский закон откладывают до согласования с общественностью

Депутаты Госдумы предлагают повременить с принятием так называемого «закона Клишаса», по которому решение об изъятии из семьи детей теперь будет приниматься не органами опеки, а судом, а по времени может занять не более 24 часов, если суд посчитает, что нахождение детей в семье может создавать угрозу их жизни и здоровью. Об этом сообщил депутат Госдумы от Новосибирской области Максим Кудрявцев. По словам Кудрявцева, предложение повременить с принятием скандального законопроекта внес секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

— Он также сказал, что неприемлемо принимать решения до тех пор, пока мнения о поправках противоречат друг другу, — сообщает Кудрявцев на своей странице в соцсети. — Поддерживаю позицию Андрея Турчака. Семьям нужно помогать и поддерживать. Изъятие детей возможно ТОЛЬКО в исключительных случаях, когда вопрос стоит об угрозе жизни ребенка. Поэтому принимать какие-либо решения до выработки экспертного заключения, а главное, общественного согласия, на мой взгляд, неприемлемо.

Как уточняет коллега Кудрявцева по Госдуме Вера Ганзя, представляющая фракцию КПРФ, рассмотрение законопроекта сначала предполагалось провести 25 ноября, однако он был отозван.

— Мне приходит огромное количество писем против проекта закона № 986679-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принудительное изъятие ребенка из семьи через экспресс-суды), — сообщает депутат. — Ювенальная юстиция уже стучится в наш дом. Учитывая масштабы коррупции в нашей судебной системе, принятие этого закона допустить нельзя. Авторы законопроект отозвали. Испугались народного протеста.

Напомним, ранее Вера Ганзя сообщала в комментарии редакции, что она выступает за ужесточение контроля со стороны государства, но именно в отношении действительно неблагополучных семей, в которых родители злоупотребляют спиртным, наркотиками и не исполняют обязанности по содержанию и воспитанию детей.

Против законопроекта выступили и общественники, подготовившие на имя его авторов, а также президента России Владимира Путина, председателя Госдумы Вячеслава Володина и лидеров политических фракций петицию, в настоящий момент набравшую 123,2 тысячи подписей.

— Есть все основания ожидать, что судьи будут бездумно штамповать эти срочные решения, чтобы на них не повесили ответственность, если «вдруг» с ребенком что-то случится, — говорится в петиции. — Именно так происходит в зарубежных странах. Вы уже поняли: этот закон вовсе не предотвращает злоупотребления органов опеки. Он не улучшает, а ухудшает положение родителей. В реальности он вводит «ювенальные экспресс-суды», от которых родителям будет очень сложно защищаться.

Фото: pixabay.com, автор- marvelmozhko