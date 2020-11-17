Модернизация «Купинского элеватора» начнется в 2021 году

— Модернизация АО «Купинский элеватор» идет в графике. Там требуется перенос железнодорожных путей — это очень масштабная работа. Сейчас практически завершен демонтаж конструкций. Думаю, что весной уже приступят к монтажным работам, — заявил, отвечая на вопросы журналистов, министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Он подчеркнул, что инвестор пока не отказался от модернизации «Купинского элеватора». К строительству завода по переработке рапса — маслоэкстракционного завода — он также пока не приступал.

О планах по модернизации элеватора в Купино инвестор — ООО «Трансхимэкспорт» (входит в одноименную группу компаний) — подробно сообщал на инвестсовете региона в январе 2020 года. Инвестор планировал провести реконструкцию железобетонного элеватора мощностью 45 тысяч тонн, который эксплуатируется с 1926 года, и поэтапно построить новые емкости на 120 тысяч тонн. Новый элеваторный комплекс будет рассчитан на единовременное хранение 165 тысяч тонн сельхозпродукции. Совокупный объем инвестиций в проект анонсировался в размере 1,2 млрд рублей. Из них 532 млн (43%) предполагается направить на эстакады, фундамент, силосы первой очереди (40 тысяч тонн) и т.д. На втором этапе 426 млн рублей будут вложены во вторую очередь резервуаров на 40 тысяч тонн и реконструкцию железобетонного элеватора. На третьем этапе предполагается ввести третью очередь новой силосной группы объемом в 40 тысяч тонн.

Завершить модернизацию элеватора инвестор планировал не позднее 2023 года, а после этого приступить к строительству маслоэкстракционного завода мощностью 500 тонн в сутки.

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