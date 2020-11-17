Проект «Инд-Сибирь» приостановлен

— Инвестор приостановил реализацию проекта по созданию в регионе вертикально интегрированного холдинга по производству мяса индейки ООО «Инд-Сибирь», — сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко на пресс-конференции в ТАСС, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, проект ООО «Инд-Сибирь» был одобрен на инвестиционном совете области в декабре 2017 года. Инициатор проекта — Александр Манцуров (совладелец ТД «Сибирский гигант») — заявлял о создании в Колыванском районе вертикально-интегрированного птицекомплекса по промышленному производству и переработке 7 660 тонн мяса индейки в год с возможностью расширения производительности до 15 000 тонн. В ноябре 2019 года Евгений Лещенко на пресс-конференции сообщал, что по проекту определены площадки под строительство, проведена геология, геодезия участков, разработана проектно-сметная документация, но существует проблема с кредитным договором. Тем не менее тогда инициатор «Инд-Сибирь» Александр Манцуров говорил о планах приступить к реализации проекта в начале 2020 года.

Интерес к проекту проявляли арабские инвесторы. В июне 2020 года председатель Совета директоров «Амваль и Амаль Консалтинг» (AMWAL & AMAL) Сами Абдулвахид Касем Галеб Аль-Хилали рассказывал Infopro54:

— Как частный инвестор я планирую войти в капитал компании ООО «Инд-Сибирь» (входит в ГК «Сибирский гигант») по производству мяса индейки. Сейчас ведем переговоры об условиях сотрудничества. Не исключаю, что договор будет подписан в течение июля.

На момент публикации материала комментарий от представителя инвестора редакции получить не удалось.

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