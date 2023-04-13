Антикризисные стратегии: «Занимайтесь собственным развитием — и ваш бизнес тоже будет развиваться»

— Последние несколько лет научили нас мобильности и быстрой адаптации под ситуацию. Для меня в пандемию колоссальным прорывом было создание федерального проекта «Кейтеринг бокс» (сопровождение онлайн-мероприятий едой). Я сооснователь этого проекта, и до сих пор он является ярким кейсом того, какие решения можно принимать в сложной ситуации. «Кейтеринг бокс» удалось запустить благодаря ассоциации, знакомству с разными кетерье по стране. Когда началась пандемия, наша партнерская сеть охватывала 60 городов России. Она была наработана за счет коммуникаций, участия в различных мероприятиях, обмена опытом, реализации гастро-ужинов в разных городах. Этот колоссальный опыт пригодился в создании масштабного федерального проекта: я звонила знакомому кетерье в любой город, и он просто подхватывал задачу. В первое время проект развивался как помощь организациям общепита, ивент-компаниям, а дальше трансформировался в самостоятельный бизнес. Я знаю, что сейчас многие предприятия, в том числе наше, оставили кейс доставки food box. Я ставлю на то, что это направление в Новосибирске продолжит развиваться.

Еще одним интересным направлением, которое оказалось востребовано на рынке, были иммерсивные ужины. Этот кейс родился у меня давно. Изначально, создавая свою компанию, я занималась направлением food-дизайна, изучала этутему, и она интегрировалась сначала в гастроужины, потом в иммерсивные ужины. Сейчас такие проекты активно развиваются.

На мой взгляд, любая ситуация, которая приходит в мир, в нашу жизнь, учит нас многому. Мы получаем опыт, который транслируем на свой бизнес. Поэтому все, что вы ждете от бизнеса в 2023 году и далее, — все это будет, если вы ждете этого от себя лично, руководствуетесь соответствующими принципами и прорабатываете их. Все, что происходит в нашей компании, я принимаю и знаю, что это отражение того, что происходит со мной как с руководителем.

Хотелось бы дать мотивацию предпринимателям: занимайтесь собственным развитием — и ваш бизнес тоже будет развиваться. Если вы в моменте принимаете решение ужать бизнес по той или иной причине, то ваше сокращение идет из вашего состояния. Это нормально и адаптивно. В жизни компании есть разные моменты: и развития, и сжатия. Мы их тоже проходили. В момент пандемии у меня в компании было двое сотрудников. И даже один — я сама! При этом всегда стоит понимать, что любая ситуация ведет к росту или падению, но к чему конкретно — зависит от настроя руководителя. Никогда не забывайте, что за вами ваш бизнес и компания, и вы сами есть интерпретация вашего бизнеса.

По материалам выступления на форуме Сибирского гостеприимства «Дикоросы».