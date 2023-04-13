Резкий скачок цен на частные дома может произойти летом

Руководитель центра загородной недвижимости компании «Этажи» Антон Сауков в беседе с газетой «Известия» сообщил, что летом себестоимость возведения частных домов может вырасти на 15–20%.

При этом он уточнил, что скачек цен на частные дома напрямую связан с увеличением стоимости пиломатериалов, которые по уже сложившейся традиции тянут за собой другие стройматериалы.

Вместе с тем, эксперт отметил, что производители древесины тоже прогнозируют рост стоимости продукции с мая еще на 5–10%.

Как сообщает издание, трудности, с которыми пришлось столкнуться производителям пиломатериалов, связаны прежде всего с логистикой вследствие переориентации рынка.

Ранее редакция сообщала, что стоимость домов и земельных участков в Краснодаре увеличится на 10-15% уже в этом году.

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