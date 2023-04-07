Антимонопольщики нашли нарушение в торгах по противогололедным материалом

Новосибирское УФАС выявило нарушение в торгах на поставку противогололедного материала. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Новосибирской области. Заказчик в описании объекта закупки в нарушение закона о контрактной системе не указал обоснование необходимости использования показателей, не предусмотренных ГОСТ.

— Комиссия Новосибирского УФАС России признала жалобу ООО «БСК» на действия заказчика МКУ Новосибирска «ДЭУ №1» при проведении электронного аукциона на поставку противогололедного материала — песка из отсевов дробления горных пород частично обоснованной, — говорится в сообщении.

По данным УФАС, заказчиком в описании объекта закупки были установлены характеристики товара, не соответствующие требованиям ГОСТ и не предусмотренные им. Речь идет о таких характеристиках, как полный остаток песка на сите №1,0 %, полный остаток песка на сите №0,63 %, полный остаток песка на сите №0,315 % и полный остаток песка на сите №0,16 %.

Новосибирское УФАС России признало заказчика нарушившим требования закона о контрактной системе. МКУ Новосибирска «ДЭУ №1» и аукционной комиссии заказчика выдано предписание о внесении изменений в извещение и продлении срока подачи заявки.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские антимонопольщики выявили нарушение в закупке медицинских изделий.