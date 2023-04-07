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В России оживился авторынок подержанных автомобилей

  • 07/04/2023, 15:58
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В России оживился авторынок подержанных автомобилей
В весенний сезон спрос на вторичку высокий, потом последует плановое снижение, прогнозируют эксперты.

Эксперты Союза профессионалов авторынка провели опрос, в результате которого выяснилось, что почти половина опрошенных (48,3%) уверены в существующей перспективе роста цен на автомобили. Однако у остальных респондентов сложилось иное видение:

  • Автопарк стареет, будет больше автохлама — 27%;
  • Цены должны стабилизироваться — 16%;
  • Дилеры заберут часть рынка у перекупов — 12,4%;
  • У подборщика будет больше заказов — 10%.

По словам руководителя СПА Вадима Адиева, с приходом весны продажи б/у автомобилей традиционно возрастают, поэтому перекупщикам и подборщикам выгодно рекламировать себя, ведь спрос на вторичку очень высокий, хоть потом и последует плановое снижение.

— Что касается перспектив, то сейчас люди начинают оттягивать момент с продажей и покупкой авто. Если раньше было принято, что по истечении 3 лет с покупки машины владелец меняет ее, то сейчас эта тенденция изменилась — минимальный срок использования автомобиля увеличился до 5 лет, дальше — до 7 лет. Если будут “дешевые” деньги (с очень низкой процентной ставкой), на рынке появится еще больше авто, следовательно, покупатели машин найдутся, — заключил эксперт.

Ранее редакция сообщала, что в России появятся две новые модели Audi.

Фото: freepik.com

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Рубрики : Экономика Общество

Регионы: Россия

Теги : цены на автомобили в России вторичный авторынок авто


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