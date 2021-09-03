Антимонопольщики пришли к ритуальщикам

Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области признало факт нарушения законодательства со стороны МКУ «Ритуальные услуги» при предоставлении в аренду помещения на Гусинобродском шоссе компании ООО «Ритуальное хозяйство». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Начиная с 2012 года муниципальное предприятие неправомерно перезаключало договора аренды без конкурса или аукциона, основываясь на заблуждении о правомерности распространения преференции на арендатора, — сообщают в ведомстве. — Новосибирское УФАС приняло решение не выдавать предписание, поскольку в настоящее время договор аренды не действует.

В здании на ул. Гусинобродское шоссе, 80 находится администрация Гусинобродского кладбища и городской офис «Ритуального хозяйства». Головной офис компании — на ул. Державина. Директор — Ксения Тайлакова, совладельцы компании — Виталий Калюжин и Лариса Семенова. УК компании — 24 тысячи рублей, выручка в 2020 году — 43 млн (в 2019-м —10,66 млн), чистая прибыль — 7,48 млн (13,14).

Как следует из норм федерального закона «О защите конкуренции», договор аренды заключается в отношении государственного или муниципального недвижимого имущества, которое принадлежит на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления государственным или муниципальным унитарным предприятиям; государственного или муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными или муниципальными автономными учреждениями; государственного или муниципального имущества, которое принадлежит на праве оперативного управления государственным или муниципальным бюджетным и казенным учреждениям, государственным органам, органам местного самоуправления.

Стоит напомнить, что в Новосибирске предприятия ритуальной отрасли неоднократно попадали в поле зрения контролирующих и правоохранительных органов. В частности, неоднократно сообщалось о фактах «слива» данных о покойных ритуальным организациям и предложениях последними своих услуг родственникам еще до получения ими на руки свидетельств о смерти. Например, в октябре 2019 года было возбуждено уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением одного из медучреждений. По версии следствия, он, получая взятки от сотрудника ритуальной организации, давал указания подчиненным предоставить родственникам умерших информацию о взяткодателе как об организации, способной надлежащим образом оказать ритуальные услуги.