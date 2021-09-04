Открытие 92-го сезона Новосибирского академического молодежного театра «Глобус»

По информации пресс-службы, в труппе театра произошло пополнение – это выпускники 2021 года Новосибирского государственного театрального института Артур Авдотченко, Роман Исаченко и выпускница НГТИ 2019 года Кристина Ямщикова,

Кроме того, в нынешнем году театр «Глобус» участвует в программе «Пушкинская карта»!

Благодаря которой жители региона в возрасте от 14 до 22 лет могут бесплатно посетить события театра. Они будут отмечены специальными знаками на афишах, на сайтах билетных операторов и на сайте «Глобуса» (#ПушкинскаяКарта #ПушкинскаяКартаНСО).

Театр «Глобус» вошел в ограниченное число участников проекта Министерства культуры РФ «Международный культурный центр», посвященного в 2021 году 200-летию Федора Михайловича Достоевского.

С 21 по 26 сентября театром будет реализована обширная программа «Достоевский +» с участием представителей дальнего и ближнего зарубежья, позволяющая деятелям культуры обменяться творческим опытом.

Cпектакль «Черная курица и невидимый сад» Д. Король, И. Кушнира примет участие в IV Международном Большом Детском фестивале. Музыкальное действо, созданное в жанре антиутопии, представлено в конкурсной программе в номинации «Лучший музыкальный спектакль для детей в старшей возрастной категории».

С 1 по 11 октября столица Сибири станет центром притяжения лучших достижений современного музыкального театра. Будут показаны 11 спектаклей на сценах Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» и Новосибирского музыкального театра.

Кроме фестиваля и церемонии награждения, новой важной частью проекта станет лаборатория с мастер-классами и презентацией проектов музыкальных спектаклей, в том числе совместно с «Союзмультфильмом».

28 сентября будет объявлена программа XIV Международного Рождественского фестиваля искусств – одного из крупнейших культурных форумов за Уралом. Программа пройдет с 4 по 18 декабря, кейс новосибирских театров будет представлен с 7 по 12 декабря. Традиционно фестиваль объединит разнообразные виды искусства: драму, музыку, танец, перформанс, выставки. В программу войдут: межрегиональный форум «Продюсер нового времени», мероприятия в Новосибирской области, спецпроекты.

Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» — крупнейший в Сибири центр эстетического и духовного воспитания детей и молодежи, открытый всем направлениям творческой деятельности.