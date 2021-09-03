Прокуроры возбудили 13 дел после проверки детских аттракционов

Прокуратура Новосибирска и районные прокуроры города при участии специалистов инспекции Гостехнадзора по Новосибирской области провели проверки соблюдения федерального законодательства в отношении организаций и предпринимателей, эксплуатирующих батуты, картинги и электромобили в местах массового пребывания людей, сообщает пресс-служба ведомства.

— В результате проверок прокуроры вскрыли нарушения в деятельности 15 юридических лиц и предпринимателей, оказывающих услуги в указанной сфере, — говорится в сообщении.

Например, прокуратура Калининского района выявила нарушения требований пожарной безопасности: детская игровая зона в торгово-развлекательном центре «Родник» размещена выше 2-го этажа.

Прокуроры Кировского и Ленинского районов зафиксировали факты неисполнения организациями обязанности по регистрации надувных батутов в инспекции Гостехнадзора.

Практически каждый прокурор выявил непринятые меры безопасности при эксплуатации аттракционов: некачественная фиксация узлов крепления аттракционного оборудования, прогибы швартовочных элементов, отсутствие ограничения доступа посетителей к оборудованию, опасному для жизни и т.д.

Кроме того, прокуроры столкнулись с проблемой отсутствия средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшим (на аттракционах), а сами работники при этом не прошли медицинское освидетельствование.

По итогам проверок прокуроры внесли 15 представлений, возбудили в отношении ответственных лиц 13 административных дел по ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).

Прокурор Калининского района подготовил административное исковое заявление о запрете деятельности и принятии обеспечительных мер в виде приостановления деятельности детской игровой зоны на 3-м этаже торгово-развлекательного центра.