Антироссийские санкции серьезно ударили по отечественному автопрому

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков уверен, что теперь российский автопром, который одним из первых пострадал от введенных санкций, будет развиваться «по иранскому сценарию», основанному на доработке того, что есть, при этом не создавая ничего принципиально нового, передает ГЛАС.ru. По словам эксперта, главной целью участников рынка в настоящее время является обеспечение россиян надёжными и доступными автомобилями.

— Текущее состояние автомобильного рынка надолго, и чтобы перекрыть потребность покупателей нужно дорабатывать существующие модели. Создавать новые не целесообразно, к тому же на «АвтоВАЗе» еще можно возродить инженерную школу, и с помощью нее что-то совершенствовать, — сказал Целиков.

А россиянам, желающим приобрести авто премиум-класса, в новых условиях придётся самостоятельно искать возможности для таких покупок за рубежом.

Сергей Целиков отметил, что в России есть свои автомобильные наработки только там, где предприятия функционируют еще со времен Советского Союза. Это «АвтоВАЗ», УАЗ и КАМАЗ. Но ничего больше ничего с тех пор построено не было. Сейчас вся сложность заключается в электронике и чипах, которые за последние 30 лет значительно модернизировались, заключил аналитик.

Ранее редакция сообшала, что в июле, по данным «Автостат», большую часть продаж составили машины отечественных марок, но больше всего средств было потрачено на покупку китайских автомобилей.