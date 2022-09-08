В Госдуме рассмотрят поправки о запрете «пропаганды чайлдфри» среди детей

Государственная Дума рассмотрит законопроект, призывающий запретить популяризацию сознательного отказа от рождения детей. Курултай (законодательное собрание) Башкортостана и депутаты от партии «Единая Россия» Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева выступили с инициативой дополнить статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» не только информацией об однополых отношениях, но и «добровольного отказа от рождения детей и бездетности». Документ опубликован на сайте ведомства.

По их мнению, идеология, продвигаемая «чайлдфри», несовместима с традиционными семейными ценностями и государственной политикой РФ.

— Пропаганда сознательной бездетности может привести к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, — говорится в документе.

Кроме того, пропаганда сознательной бездетности неизбежно обернется стабильным сокращением численности населения.

Законодатели уверены, что распространение подобных идей угрожает обществу не меньше, чем пропаганда экстремизма, наркотиков и суицида.

Напомним, защитники прав человека придумали термин childfree (буквально «свободный от детей»), утверждая, что отсутствие детей — это привилегия развитого социума. В русском языке термин прижился из-за появления сообществ в социальных сетях с таким названием и упоминаний в музыкальном искусстве.

Закон вступит в силу, если получит одобрение Госдумы, Совета Федерации и Президента РФ.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии. Согласно законопроекту, сайты с подобной информацией будут попадать в реестр запрещенных в России.