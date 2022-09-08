«Дочка» АФК «Система» планирует открыть на Алтае предприятие за 1 млрд. рублей

На площадке Восточного экономического форума губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор АО «Электрозавод» Леонид Петухов подписали соглашение. Предметом договора стало создание в регионе нового производства.

— Мы очень активно развиваемся, поэтому решили дополнить производство трансформаторов производством вторичного оборудования, устройств релейной защиты и в этой логике открываем сборочные площадки по всей стране. Одну из них хотим открыть в Алтайском крае. Предприятие будет экологически нейтральным, никаких выбросов во внешний мир не будет, — рассказал Леонид Петухов.

Ранее компания обращалась к правительству Алтайского края с предложением рассмотреть возможность организации в регионе производства электротехнического оборудования под потребности энергокомпаний Сибири и Дальнего Востока. За счет запуска проекта «Электрозавод» планирует занять место ушедших с рынка иностранных компаний.

Расчетный объем инвестиций в проект — 1 млрд. рублей. Сейчас «Электрозавод» готовит бизнес-план и подбирает территорию для размещения производственной площадки. После запуска предприятия регион получит около 300 новых рабочих мест. Леонид Петухов уверяет, что новое производство будет введено в эксплуатацию через год после выхода инвестора на площадку.

Власти Алтайского края обещали компании содействие в привлечении специалистов на производство, в том числе и через программу «Профессионалитет». Компания «Электрозавод» (Основной владелец — АФК «Система». — Ред.) выпускает электротехническое оборудование под брендом ERSO.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске может появиться крупное производство электротехники.